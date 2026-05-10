سوريا.. قوات أممية تدخل درعا وسط تحليق إسرائيلي مكثّف

دخلت عربتان تابعتان لقوات الأمم المتحدة مساء السبت إلى قرية جملة في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا وفق مصادر أهلية في المحافظة نقلتها روسيا اليوم.

ويأتي هذا التحرك ضمن وجود قوات الأمم المتحدة في مناطق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، حيث تعمل هذه القوات على رصد الانتهاكات المرتبطة بالاتفاق المبرم في سبعينيات القرن الماضي وتوثيقها.

وتشير مصادر ميدانية إلى أن مهمة القوات الأممية تركز على متابعة الشكاوى المتعلقة بالقصف والمداهمات والاعتقالات وأعمال تجريف الأراضي التي تنسب إلى القوات الإسرائيلية في عدد من مناطق الجنوب السوري.

وبحسب المصادر دخلت العربتان إلى المنطقة خلال ساعات الليل من دون إعلان مسبق عن طبيعة المهمة، وسط ترجيحات بأن التحرك مرتبط برصد الانتهاكات الميدانية وتوثيقها.

وفي سياق متصل، شهدت أجواء محافظة درعا تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في الريفين الشرقي والغربي، على ارتفاعات متفاوتة، وفق مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تنفذ غارات جوية واكتفت بعمليات مراقبة ورصد، ما تسبب بحالة من الترقب بين السكان في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحديث عن خروقات متكررة في الجنوب السوري، وسط متابعة ميدانية من جهات دولية وإقليمية لتطورات الوضع الأمني هناك.

وفاة شاب وإصابة آخرين بإطلاق نار خلال استقبال سجناء أفرجت عنهم الحكومة السورية في القامشلي

لقي شاب مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا نتيجة إطلاق نار عشوائي وقع خلال استقبال دفعة من السجناء الذين أفرجت عنهم الحكومة السورية من عناصر قوات سوريا الديمقراطية وفق شبكة رووداو الإعلامية.

وأفادت الشبكة بأن الشاب بشير أحمد ويبلغ من العمر عشرين عاما أصيب برصاصة طائشة في الرأس أثناء وصول قافلة المفرج عنهم في الثامن من مايو.

وأوضحت المصادر الطبية في المدينة أن المصاب نقل إلى المستشفى ودخل قسم العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة في اليوم التالي متأثرا بإصابته.

كما أكدت مصادر من داخل المستشفى إصابة ثمانية أشخاص آخرين نتيجة إطلاق نار عشوائي خلال التجمع، مشيرة إلى أن الإصابات كانت طفيفة وتلقى المصابون العلاج اللازم.

ويأتي هذا الحادث في ظل تنفيذ اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية شمل مراحل متعددة من تبادل وإطلاق سراح مئات المقاتلين خلال الأشهر الماضية، حيث جرت عمليات الإفراج على أربع مراحل متتالية شملت أكثر من مئتي عنصر في إحدى الدفعات الأخيرة.

إزالة بوسترات حفل فني في طرطوس بعد اعتراضات دينية واجتماعية

شهدت مدينة طرطوس الساحلية في سوريا إزالة بوسترات دعائية لحفل فني للمغنية الشعبية سارية السواس عقب موجة اعتراضات محلية من فعاليات دينية واجتماعية وفق مصادر محلية.

وجاءت الاعتراضات على خلفية اعتبار محتوى الإعلان أو طبيعة الحفل غير متوافق مع القيم الدينية والعادات الاجتماعية السائدة في المدينة.

وبحسب المصادر جرى تعليق البوسترات في عدة مواقع عامة قبل أن تتم إزالتها بعد حملات دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبت باحترام الخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي.

وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا بين سكان المدينة، حيث رأى فريق أن القرار يعكس الحفاظ على الهوية الاجتماعية، بينما اعتبر آخرون أن الإجراء يحد من الحريات الفنية والثقافية.

وتداول ناشطون عبر فيسبوك آراء متباينة، إذ رأى بعضهم أن تنظيم الإعلانات يجب أن يراعي الذوق العام، بينما انتقد آخرون قرار الإزالة واعتبروه تقييدا للنشاط الفني في المدينة.