سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل في قرية جملة بريف درعا وتنفذ حملة اعتقالات

اقتحمت قوة إسرائيلية قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وانتشرت داخلها بشكل مفاجئ قبل أن تشن حملة اعتقالات طالت ثلاثة أشخاص، وفق ما أفاد تلفزيون سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن القوة الإسرائيلية أقامت حاجزاً مؤقتاً عند مدخل القرية، وانتشرت داخلها لنحو ساعة تقريباً، حيث شوهدت ست سيارات عسكرية تتحرك في شوارعها قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل.

ويأتي هذا التوغل بعد ساعات من دخول دورية إسرائيلية مؤلفة من ثماني سيارات دفع رباعي إلى قرية عين زيوان بريف القنيطرة جنوبي سوريا، في استمرار لما وصفته وسائل إعلام سورية بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

وبحسب التلفزيون السوري، نفذت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة سلسلة توغلات محدودة في ريفي القنيطرة ودرعا، شملت قرية المعلقة وموقع سرية الدرعيات العسكري، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تصعيد ميداني متقطع داخل المناطق الحدودية مع الجولان.