سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق

عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.

وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.

الأردن: مقتل مسلحين خلال إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن قوات حرس الحدود أحبطت فجر الجمعة محاولة تسلل مسلحة عبر الحدود الأردنية-السورية، وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من المتسللين، فيما فرّ باقي أفراد المجموعة إلى داخل الأراضي السورية.

وجاء في بيان رسمي للجيش: “تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية من رصد مجموعة مسلحة حاولت التسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد المجموعة، وتراجع البقية إلى العمق السوري بعد تبادل كثيف لإطلاق النار”.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية “لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد لأمن المملكة وحدودها”، مشددة على استمرار الجاهزية التامة لمنع محاولات التسلل والتهريب.

ويُذكر أن هذه الحوادث تتكرر بين الحين والآخر على الحدود الشمالية للمملكة، التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتهريب المخدرات والأسلحة، ما دفع الأردن وسوريا في يناير الماضي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتعزيز التعاون الحدودي ومكافحة التهريب ومنع عودة نشاط التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها “داعش”.