سوريا.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت لإلغاء عقوبات «قيصر»

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا منذ عام 2019.

وحصل مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة مقابل 112 بالرفض، وفق مراسل “سكاي نيوز عربية”. عقب إعلان نتائج التصويت، شهدت عدد من المدن السورية احتفالات رسمية، كما نقلت قناة “الإخبارية”.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، قبل أن يتم رفعه للتوقيع النهائي بنهاية العام الجاري.

وأقرّ قانون قيصر عام 2019 بهدف معاقبة نظام الرئيس السوري السابق على الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، واستُمد اسمه من المصور السوري المعروف بـ”كودي”، الذي سرّب صوراً مروعة توثق حالات التعذيب والقتل في سجون النظام.

وتأتي خطوة تعليق العقوبات في سياق التزام السلطات الأميركية بتقديم تقارير دورية تؤكد أن الحكومة السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية غير مبررة ضد جيرانها.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد تعهد خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مايو الماضي بـرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، غير أن التنفيذ كان يتطلب قانوناً يصدر عن الكونغرس الأميركي.

وزير العدل السوري: لا سجناء لبنانيين في سوريا واتصالات إيجابية مع بيروت بشأن الموقوفين السوريين

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس عدم وجود أي سجناء لبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب اللبناني حول ملف الموقوفين السوريين في لبنان مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

وشدد الويس في تصريحاته على استقلالية المؤسسة القضائية في سوريا، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجدية لملاحقة أي شخص يرتكب انتهاكات بحق المواطنين السوريين، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يشكل الضامن الأكبر لاستقلال القضاء، وأن هناك تحقيقات جارية تمهيداً لإجراء محاكمات علنية داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن العدالة في سوريا لا تهدف إلى استهداف أي شريحة معينة، وأن السلطات السورية قدمت التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة الدولية فيما يخص أحداث الساحل، حيث أجريت بالفعل محاكمات علنية، ولا تزال التحقيقات مستمرة بحق عدد من المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

كما كشف الويس عن استعداد عدة دول لتسليم مطلوبين للنظام السوري، مشيراً إلى أن التحقيقات قائمة بهدف تنفيذ محاكمات علنية، محذراً في الوقت نفسه من أن استعجال العدالة قد يسمح للبعض بالإفلات من العقاب في ظل القوانين الحالية.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير العدل السوري أن تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس بشار الأسد “واجب قانوني على السلطات المختصة”، وفق تعبيره.

إخلاء سبيل 14 لبنانياً في سوريا بعد مساعٍ قضائية وسياسية بين بيروت ودمشق

أخلت السلطات السورية سبيل 14 لبنانياً كانوا موقوفين لديها على خلفية الاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا، ضمن ملفات أوسع تتعلق بحركة التهريب على الحدود بين البلدين.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن الإفراج عن الموقوفين جاء نتيجة تواصل قضائي ورسمي بين بيروت ودمشق، على أن يعود المفرج عنهم إلى لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة عبر طرق تم التنسيق بشأنها بين الجانبين، وسط ترقب من عائلاتهم والتداعيات السياسية والإعلامية للخطوة.

وأوضحت التقارير أن عودة المفرج عنهم ستتم عبر منطقة جرود القلمون-عرسال على الحدود اللبنانية السورية، حيث يجري التنسيق الميداني لضمان سير العملية بسلاسة.

لصوص يعتدون على سيدة سورية وطفلتها في إسطنبول ويسرقون مجوهرات

تعرضت سيدة سورية وطفلتها البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء والسرقة في شقة سكنية بمنطقة أرناؤوط كوي في مدينة إسطنبول، بحسب ما ذكرت صحيفة “زمان” التركية.

وأقدم المشتبه بهما على اقتحام شقة العائلة تحت تهديد السلاح بعد وصولهما على دراجة نارية، حيث ضربا الطفلة نورا م. ووالدتها رنجين ه. وتكميم أفواههما، وفي أثناء الواقعة، حاول الشقيق الأكبر، مراد م. (20 عاماً)، التصدي لهما وتعرض أيضاً للاعتداء.

وتمكن اللصوص من سرقة مجوهرات بقيمة 200 ألف ليرة تركية بالإضافة إلى نقود أجنبية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما حصلت والدتها وشقيقها على تقرير طبي يثبت تعرضهما للضرب، وسيقدمان بلاغاً لدى مركز الشرطة.

وأكد مراد م. أن المشتبه بهما هددوا العائلة بالقتل في حال امتنعت عن تسليم المجوهرات، مشيراً إلى أن منزلهم يتعرض للرصد والمراقبة منذ نحو شهر.