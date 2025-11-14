سوريا.. العصابات المسلحة تضرب ريف السويداء والدولة تدعو الأهالي لرفض الفتنة

أكدت وكالة “سانا” السورية، الجمعة، أن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت بلدات ولغا وتل الأقرع وتل حديد والمزرعة بريف السويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، في خروقات لوقف النار استمرت لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير مديرية الأمن في السويداء، سليمان عبد الباقي، إن “العصابات ومليشيات الحرس اللاوطني لا تزال تستهدف مناطق وجود قوى الأمن الداخلي”، مضيفًا أن التعليمات تقضي بالرد فقط بعد التثبت والتصوير وتوثيق أي خرق، داعيًا المدنيين والفصائل الشريفة إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة بأن الأمن يستهدفهم”. وختم بالقول: “الدم لا يجر غير الدم، والفتنة أشد من القتل، وأيدينا ممدودة للشرفاء”.

من جهته، أدان محافظ السويداء مصطفى البكور اعتداءات بعض الفصائل المسلحة، واصفًا إياها بمحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، ودعا الأهالي إلى “الوقوف في وجه هذه الممارسات وحماية المجتمع، كون الأمن مسؤولية جماعية”.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن قواتها أحبطت عدة محاولات تقدم للمسلحين من محاور متعددة، في حين نفت مصادر طبية الأنباء حول وقوع قتلى، وأكدت أن حدة الاشتباكات تراجعت بعد تعزيز المواقع الدفاعية.

سوريا تؤكد الاعتماد على الدبلوماسية وتعيد تعريف صورتها الدولية

صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الخميس، بأن إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، موضحًا أن دمشق تتجنب الرد عسكريًا على الانتهاكات الإسرائيلية وتفضل الحلول الدبلوماسية.

وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، قال الشيباني: “إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأضاف أن سوريا لا تريد أن تكون طرفًا في أي حرب بالوكالة، وتركز على إعادة بناء الدولة والنظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار.

وأشار الشيباني إلى الدعم الدولي الواسع لموقف سوريا الدبلوماسي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أن العديد من الأطراف الدولية تدعم موقف دمشق، وأن النظام السابق ترك مشاكل متراكمة، لكن الحكومة الحالية نجحت في إعادة تعريف صورة سوريا أمام العالم.

وأوضح أن نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش ونبذ الطائفية، معتبراً أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تحتاج فيها إلى وقت للتعبير عن نفسها، ويطمح إلى أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها.

أضاف أن الحكومة تعمل على توفير مناخ سياسي صحي يؤسس لمشاركة الجميع، مع الحفاظ على ثقافة المؤسسات وتعزيز التعددية في الحكومة والوزارات والمجتمع.

لبنان يرحب بمبادرة سعودية لتعزيز العلاقات التجارية بعد سنوات من التوتر

رحّب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بالمبادرة السعودية، واصفًا إياها بـ”الطيبة” بعد سنوات من الجمود في العلاقات التجارية بين البلدين. وقال سلام في منشور على “إكس”: “الشكر كل الشكر للمملكة وقيادتها الحريصة على استقرار لبنان وازدهاره”، مشيدًا بتقدير السعودية لجهود لبنان في منع استخدام أراضيه لزعزعة أمن الدول العربية ومكافحة تهريب المخدرات.

وأفاد مسؤول سعودي بأن الرياض تعتزم تعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية، مشيرًا إلى زيارة وفد سعودي قريب لإجراء مباحثات حول التعاون التجاري، بعد أن أثبتت السلطات اللبنانية كفاءتها في الحد من تهريب المخدرات.

يذكر أن السعودية حظرت الواردات اللبنانية في 2021 بعد ضبط شحنات كبتاغون، ما زاد الأزمة الاقتصادية في لبنان. وتربط الرياض تخفيف القيود باتخاذ خطوات عملية من الحكومة اللبنانية، أبرزها نزع سلاح “حزب الله”.

نتنياهو: حكمي على الرئيس السوري الشرع مرتبط بالتطورات الميدانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تقييمه للرئيس السوري أحمد الشرع يعتمد على التطورات الميدانية، متسائلاً: “هل تصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل تقضي على الجهاديين في جيشها؟ هل تتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب غرب سوريا على حدود الجولان؟”.

وأضاف نتنياهو أن حماية الدروز في جنوب غرب سوريا ونزع السلاح من المنطقة يمكن أن يمهّد الطريق للتقدم في المفاوضات. يأتي ذلك بعد توغّل قوات إسرائيلية في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، وإقامة حاجز عسكري ومنع الأهالي من المرور، وفق الإعلام السوري.

من جهته، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن التوغل الإسرائيلي نابع من طموحات توسعية وليس مخاوف أمنية، مشدداً على أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، مع ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود 8 ديسمبر قبل إحراز أي تقدم في الملف.

وأضاف أن الولايات المتحدة والعديد من الأطراف الدولية تدعم وجهة نظر سوريا، وأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان داعماً لهذه المفاوضات.

وأكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف عن التطبيع، مشيراً إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة جعلت عملية التطبيع صعبة، فيما شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني على أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية أعاقت مسار التفاوض.

وكالة: اجتماعات مرتقبة بين “قسد” ودمشق خارج سوريا بطلب أمريكي

أفادت تقارير إعلامية بأن اجتماعات “مهمة” ستُعقد بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية خارج الأراضي السورية في المستقبل القريب، بناء على طلب الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسار دمج “قسد” ضمن الدولة السورية على مستويات متعددة.

وذكرت وكالة “رووداو” الكردية نقلاً عن مصدر مطلع أن واشنطن ضغطت على دمشق لاتخاذ خطوات عملية في إطار المفاوضات، مضيفًا أن عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية لن تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل ستشمل مجالات الاقتصاد والإدارة أيضًا.

وأوضح المصدر أن “قسد” قد قدمت قائمة تضم 70 اسمًا لتولي مناصب إدارية وقيادية ضمن وزارة الدفاع السورية.

وعبرت “قسد” ومجلس سوريا الديمقراطية “مسد” عن ترحيبهما بنتائج الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، معتبرين أن تعليق العقوبات وفتح قنوات التنسيق مع دمشق يشكل خطوة إيجابية نحو دعم الحل السياسي في سوريا.

وأكدت “قسد” في بيان رسمي أن الاجتماع الثلاثي مع “مسد” والإدارة الذاتية ركز على مسار المفاوضات مع دمشق وآليات الدفع لتنفيذ اتفاقية 10 مارس، التي تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ الاستقرار في المنطقة، مشددة على الالتزام بالمسار التوافقي وتشجيع دمشق على تبني الحوار الوطني لحل القضايا العالقة.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد أكد التزامه أمام الجانب الأمريكي بتسريع عملية دمج القوات ضمن هيكل الدولة السورية.

وفي السياق ذاته، كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن انعقاد اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، على هامش زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن.

وأوضح باراك أن الاجتماع تناول المرحلة التالية من الإطار الأمريكي– التركي– السوري، والتي تتضمن دمج “قسد” في البنية السورية الجديدة على المستويات الاقتصادية والدفاعية والمدنية، إضافة إلى إعادة تعريف العلاقات التركية– السورية– الإسرائيلية ودفع التفاهمات المتعلقة بهدنة إسرائيل– حماس، ومعالجة القضايا الحدودية مع لبنان.

في مواجهة “فتوى التكفير”.. جدل محتدم على السوشيال ميديا بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد داعش

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل واسع عقب إعلان انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، حيث تبادل المستخدمون منشورات متضاربة وصلت في بعض الأحيان إلى حدود التكفير.

وردا على الانتقادات، برز رجل الدين السوري المحيسني مدافعًا عن الموقف السوري، مشيدًا بالشيخ فايز الكندري ووصفه بأنه من “المشايخ الفضلاء” الجامعين بين العلم والخبرة، مشيرًا إلى أن الكندري أمضى سنوات في معتقل غوانتانامو.

وأكد المحيسني أن الكندري قدم رسالة علمية مفصلة تؤصل لانضمام سوريا إلى التحالف، مستندًا فيها إلى أدلة عقلية ونقلية ومناقشًا آراء المخالفين مع الاستشهاد بأقوال أئمة السلف.

في المقابل، شكك الأكاديمي السعودي عبدالله الجديع في مبررات هذا الدعم، معتبرًا أن ذكر سجن شخص في سياق الثناء العلمي يستدعي التساؤل، مشيرًا إلى أن الخروج من معتقلات قاسية مثل غوانتانامو يتطلب تقييمًا نفسيًا وعقليًا وإعادة تأهيل، وأن كثيرًا من السجناء يعانون من اضطرابات في المفاهيم وتراجعًا في الرؤى الفكرية.

ويأتي هذا الجدل بعد إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، انضمام دمشق رسميًا إلى التحالف الدولي لمكافحة “داعش”، لتصبح العضو التسعين فيه.

وأكد باراك عبر منصة “إكس” أن سوريا ستساهم في جهود “مواجهة وتفكيك” الشبكات الإرهابية، بما فيها بقايا تنظيم “داعش”، والحرس الثوري الإيراني، وحركتا “حماس” و”حزب الله”.

وجاء هذا الإعلان عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، وما صاحب الخطوة من رفع للعقوبات الدولية عنه، في مؤشر إلى تحول في التعامل الدولي مع دمشق من دولة متهمة بدعم الإرهاب إلى شريك في مكافحة الإرهاب.

من جانبه، دعت مديرية الأمن في السويداء أبناء المحافظة إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، مشددة على أن “الفتنة أشد من القتل”، في محاولة لاحتواء الجدل الشعبي المتصاعد حول الانضمام للتحالف.

