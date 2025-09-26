سوريا.. محافظ السويداء يدعو الأهالي لبدء صفحة جديدة

وجه محافظ السويداء، مصطفى البكور، اليوم الخميس، رسالة لأهالي المحافظة، داعيًا إلى “بدء صفحة جديدة وترميم ما حصل” خلال الفترة الماضية.

وفي تصريح لقناة “الإخبارية السورية”، شدد البكور على أن الشائعات حول إسكان أبناء العشائر في مناطق الدروز تهدف إلى إثارة الفتنة، مؤكدًا أن السلطات تعمل على تأمين البنية التحتية في المناطق التي نزح منها المواطنون لتسهيل عودتهم إلى منازلهم.

وقال المحافظ مخاطبًا المهجّرين من الأرياف: “ارفعوا همومكم، وعودوا إلى بيوتكم، وسنعمل على تأمين احتياجاتكم”.

وبخصوص أزمة مادة الطحين، أشار البكور إلى أن المشكلة “لم تكن حقيقية وإنما افتعلت”، مضيفًا أن المجال مفتوح للقوافل التجارية والتجار لإدخال الطحين إلى المحافظة، شرط عدم الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وفصل الأمور الخدمية عن التوجهات السياسية.