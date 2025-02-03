سوريا.. مذيعة «تجهش بالبكاء» وتوجّه رسالة للرئيس «الشرع» (فيديو)

ناشدت المذيعة السورية رائدة وقاف، الرئيس السوري أحمد الشرع، المساعدة لمعرفة مصير أخيها، بعد اقتياده من قبل مجموعة مسلحة إلى جهة مجهولة.

وظهرت الإعلامية السورية في مقطع فيديو قالت فيه: “نحن لا نريد العيش بخوف.. نريد العيش في بلدنا بأمان”.

وخاطبت الشرع: “كما تحدثت حضرتك في لقائك بأنه عندما يريدون أخذ شخص ما، يجب أن يكون لديهم بطاقة تعريفية وإلى أي جهة يجري اقتياد الشخص المطلوب للجهات الأمنية”.

وأكدت وقاف “أنها ذهبت إلى منطقة صحنايا وأشرفية صحنايا وغيرها من مراكز الأمن العام السوري ولم تحصل على أي جواب عن مكان أخيها، مشيرة إلى أنه قد يكون مخطوفا من أحد ادعى أنه ينتمي إلى الأمن العام”.

وأضافت: “كيف يمكننا أن نعرف فيما لو هو الآن بين أيدي عصابة ولصوص، أو بين أيدي الدولة حتى ننام مطمئنين؟!”.

وأكدت أن “أخيها كان في فترة خدمته العسكرية في “المقر العام” وهو مكان بعيد عن أي مواجهات حصلت في البلاد”.