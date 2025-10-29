سوريا.. مستشار «الأسد» يكشف تفاصيل حول مصير الصحفي الأمريكي «أوستن تايس»

أجرت مراسلة شبكة CNN الأمريكية، كلاريسا وارد، مقابلة بكاميرا خفية مع بسام الحسن، المستشار السابق للرئيس السوري بشار الأسد، الذي اعترف لأول مرة بأن أوامر إعدام الصحفي الأمريكي أوستن تايس صدرت مباشرة من الأسد.

وقالت وارد في تقريرها إن الفريق الصحفي اكتشف مكان اختباء الحسن في مجمع سكني راقٍ في ضواحي بيروت بعد مراقبة دقيقة طوال الليل، وعند مواجهته، بدأ الحسن يسأل مرارًا: “كيف عرفتم مكاني؟” لكنه انتهى بالإقرار بأن تايس توفي عام 2013 على يد أحد مرؤوسي قوات الدفاع الوطني التابعة له، بناءً على أمر مباشر من الأسد.

وأضاف الحسن: “أنا لا أريد حماية بشار الأسد لأنه تخلى عنا وتركنا. لا أريد حماية روسيا أو إيران… هذا يتعلق بالرئيس بشار فقط”، معربًا عن أسفه لعائلة تايس، خصوصًا والدته ديبرا تايس: “أدين لها بالاعتذار… وأنزعج عندما أتذكر ما حصل… صدقًا، أتمنى لو لم يحدث ذلك”.

وأكدت CNN أن الحسن مؤسس ميليشيا “قوات الدفاع الوطني”، وأن تنفيذ الإعدام تم عبر أحد مرؤوسيه. ورغم اعترافه، يشك مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في صدقه، لافتًا إلى أنه قد يسعى لتبرئة نفسه أو الحصول على مكافأة أمريكية قدرها 10 ملايين دولار.

وعلى الرغم من ذلك، ترفض عائلة تايس التسليم بموته، حيث قالت والدته: “أوستن على قيد الحياة. نتطلع إلى رؤيته حرًا طليقًا”.

وتأتي هذه الاعترافات بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما أتاح المجال أمام شهادات جديدة من مسؤولين سابقين، بينهم اللواء صفوان بهلول، الذي كشف أن تايس تمكن مؤقتًا من الهروب من مجمع “الطاحونة” العسكري في دمشق قبل أن يُعاد اعتقاله وينقل إلى مكتب الحسن، حيث انقطعت أخباره نهائيًا.

وأكدت شبكة CNN أن السلطات السورية الجديدة تتعاون مع واشنطن لحل لغز اختفاء تايس، وهو أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين الذين دفعوا ثمن تغطيتهم للحرب السورية.

السوداني: تعاون أمني جديد مع دمشق لمكافحة الإرهاب والمخدرات وبقاء مستشارين أمريكيين لمراقبة الحدود

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت تعاونًا أمنيًا مع السلطات الجديدة في دمشق في مجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات، مشددًا على أهمية التنسيق الإقليمي لحماية الحدود وتعزيز الاستقرار.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن السوداني قوله في تصريحات صحفية، إن “وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأمريكيين ستبقى في قاعدة الأسد لمراقبة الحدود السورية”، مشيرًا إلى أن هذا الوجود “يأتي ضمن إطار التنسيق الأمني ومتابعة التهديدات عبر الحدود”.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى دعم بلاده لـ”خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة”، التي تهدف إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة الإنسانية.

وحول العلاقات الإقليمية، أوضح السوداني أن إيران دولة مهمة ومؤثرة في المنطقة، ويجب التعامل معها “باحترام ومن خلال الحوار المباشر”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تُبنى على الشراكة لا على القرارات الأحادية.

كما أشار إلى أن العراق أحرز تقدمًا ملموسًا في إصلاح نظامه المالي، وأن تنظيم “داعش” لم يعد يمثل تهديدًا كبيرًا داخل البلاد، موضحًا أن تقديرات وزارة الدفاع تشير إلى وجود ما بين 400 و500 عنصر من التنظيم في جيوب معزولة على الحدود السورية وفي شمال شرق البلاد.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مقتل القيادي البارز في التنظيم عمر عبد القادر بسام، الملقب بـ”عبد الرحمن الحلبي”، خلال عملية نوعية داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع التحالف الدولي وحكومة دمشق.

وأوضح الجهاز أن العملية “جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة استمرت عدة أشهر”، وأسفرت عن ضربة جوية أنهت وجود أحد أبرز مسؤولي العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، في خطوة وصفها المراقبون بأنها إنجاز أمني مهم يعزز جهود بغداد في القضاء على فلول الإرهاب.