سوريا.. مشاركة خجولة في انتخابات مجلس الشعب!

أعلنت سوريا اليوم، نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، حيث لوحظ فيها الانخفاض الكبير في نسبة المشاركة، وذلك بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمرّ بها البلاد.

وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد: “إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة”، لافتاً إلى أنه “يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد”.

وأضاف: “إن اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب مع معاملة الجميع على قدم المساواة وبحياد تام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية، مشيراً إلى تفاعل المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الشعب في ظل مناخ ديمقراطي”.

وبحسب وكالة سانا، أوضح مراد أن “الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته، حيث إن الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه”.

هذا وعرض رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال المؤتمر أسماء الفائزين بالانتخابات.

وكانت انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، في سوريا، جرت يوم الإثنين الموافق الـ 15 من يونيو الجاري، في مراكز الاقتراع بالمحافظات البالغ عددها 8151 مركزاً، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، 409 منهم في القطاع “أ”، و1107 في القطاع “ب”، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.