سوريا.. «مظلوم عبدي» يكشف آلية الانضمام للجيش السوري

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إن عملية انضمام قواته إلى الجيش الوطني السوري تتم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع السورية ومسؤولين عسكريين آخرين، حيث يتم العمل على تحديد الآليات المناسبة لدمج عشرات الآلاف من الجنود وأفراد قوى الأمن الداخلي بشكل منظم وكبير، وليس كفصائل صغيرة منفردة.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أوضح عبدي أن الانضمام سيكون عبر تشكيلات عسكرية كبيرة يتم تشكيلها وفق قواعد وزارة الدفاع السورية، مشيرًا إلى أن أعضاء وقادة “قسد” الذين سينضمون سيحصلون على مناصب مرموقة في الجيش الوطني، استنادًا إلى خبرتهم الطويلة، مما سيسهم في تعزيز قدرات الجيش السوري.

وأضاف عبدي أن قوة الشرطة في شمال شرق سوريا ستندمج أيضًا مع قوات الأمن السورية، مؤكدًا أن تطبيق هذا الاتفاق سيسهم في حل العديد من المشاكل التي خلفتها الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 14 عامًا وأسفرت عن مئات آلاف القتلى.

وتحدث عبدي عن أسباب تأخر تطبيق اتفاق 10 مارس، مشيرًا إلى العمليات الأمنية التي جرت في مناطق مثل الساحل السوري واللاذقية والسويداء، والتي أثارت مخاوف سكان شمال شرق سوريا، وأدت إلى تردد في تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وأكد قائد “قسد” أن تطبيق الاتفاق يعني دمج جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن السلطة المركزية في دمشق، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل نهائي يضمن وحدة البلاد ويمنع التدخلات الخارجية، خاصة من تركيا.

وقال: “إذا اتفقنا نحن السوريين، فلن يكون لدى تركيا أي مبرر للتدخل في سوريا”، مضيفًا أن هناك بعض المرونة في الموقف التركي تجاه انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

لبنان.. تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير موجة استنكار ودعوات للتحقيق

أثار تسريب صور جوازات سفر مسؤولين سوريين، من بينهم أعضاء في وفود رسمية زارت بيروت مؤخراً، موجة غضب واستنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات مكثفة لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تسريب هذه الوثائق الحساسة.

وشملت الصور المتداولة صفحات جوازات سفر حقيقية تظهر بيانات شخصية مفصلة مثل الأسماء، أرقام الجوازات، جهات العمل، وتواريخ الإصدار والانتهاء.

وأظهرت التسريبات هوية عدد من كبار موظفي وزارة الخارجية السورية، منهم مدير إدارة التنمية الإدارية ومدير الشؤون العربية، مما أثار جدلاً حول آليات استخراج وتوزيع جوازات السفر، ومدى تورط جهات رسمية في منح وثائق سفر “مميزة” أو حديثة لشخصيات سياسية وبيروقراطية.

ورغم عدم وجود أدلة مباشرة على تزوير الوثائق أو التقاط الصور في مطار بيروت، اعتبر كثيرون أن التسريب يكشف آليات سفر المسؤولين السوريين وكيفية تنقلهم، في ظل اتهامات باستخدام هذه الجوازات لتسهيل مرورهم أو لغايات سياسية سرية أو ترتيبات مع الأجهزة اللبنانية.

وترافق التسريب مع ردود فعل قوية عبر منصات مثل X وفيسبوك، حيث طالب ناشطون وإعلاميون بضرورة مساءلة كل من شارك في تسريب أو تسهيل هذه العمليات، معتبرين أن الأمر يشكل تهديدًا للأمن الوطني ويسيء إلى سمعة المؤسسات الرسمية السورية.

وطالب كثيرون، من بينهم أطراف سياسية وإعلامية لبنانية وسورية، بمراجعة شاملة للسياسة الحدودية وآلية منح جوازات السفر للمسؤولين وأسرهم، مع الدعوة لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات التسريب، والبحث في إمكانية وجود شبكة فساد أو تواطؤ مع جهات محلية أو خارجية.

ويشير البعض إلى أن للتسريب أبعادًا سياسية في ظل تزايد التوتر الإقليمي وتعقيد العلاقات بين دمشق وبيروت، خاصة في ظل الملفات الأمنية وقضية اللاجئين السوريين والتبادل المعلوماتي بين البلدين.