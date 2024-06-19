سوريا.. مقتل ضابط في قصف إسرائيلي جديد

قتل ضابط سوري في قصف إسرائيلي جديد استهدف موقعين في ريفي القنيطرة ودرعا.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا الرسمية: “حوالي الساعة الـ 7.00 من صباح اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا، وأدى العدوان إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان مصدر عسكري أفاد في 3 يونيو الجاري بأنه “ارتقى عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف اليوم نقاطاً في محيط مدينة حلب”، فيما “أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن الغارة أسفرت عن مقتل 16 عنصرا”.