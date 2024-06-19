سوريا.. مقتل ضابط في قصف إسرائيلي جديد

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 09:48 | آخر تحديث: 19 يونيو 2024 - 10:08 نُشر: الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 09:48
دولي
AFP
هذا القصف هو الثاني في يونيو الجاري

قتل ضابط سوري في قصف إسرائيلي جديد استهدف موقعين في ريفي القنيطرة ودرعا.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا الرسمية: “حوالي الساعة الـ 7.00 من صباح اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا، وأدى العدوان إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان مصدر عسكري أفاد في 3 يونيو الجاري بأنه “ارتقى عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف اليوم نقاطاً في محيط مدينة حلب”، فيما “أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن الغارة أسفرت عن مقتل 16 عنصرا”.

آخر تحديث: 19 يونيو 2024 - 10:08
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