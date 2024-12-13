سوريا.. مقتل نحو 50 مدنياً برصاص مسلحين بأرياف حمص وحماة واللاذقية

لليوم الرابع على التوالي، تتواصل عمليات السرقة والتخريب وحرق الممتلكات الخاصة والعامة من قبل مجموعات مسلحة مجهولة، في عدة مناطق بريف مدن حمص وحماة واللاذقية في سوريا، ماتسبب بمقتل نحو 50 مدني.

وأفادت مصادر أهلية في ريف حماة لوكالة “سبوتنيك”، “أن قرى وبلدات العزيزية والجيد والرصيف وقرى مصياف ما تزال تشهد دخول مجموعات مسلحة ملثمة إلى منازل المدنيين وسرقة ممتلكاتها بالإضافة إلى حرق بعض المقامات الدينية في تلك المناطق”.

وأضافت المصادر، أن “مواجهات حصلت بين أهالي تلك القرى والبلدات مع المجموعات المسلحة أدت إلى مقتل 5 مدنيين بينهم رئيس بلدية مريود شمال شرق حماة”.

وطالبت الأهالي، “إدارة العمليات العسكرية التدخل لوقف أعمال السرقة والعنف في ريفي حماة الشرقي والغربي”.

وأكدت مصادر أهلية في ريف اللاذقية غربي سوريا، أن “عدة سيارات دفع رباعي على متنها مسلحين مجهولين دخلوا إلى منطقة منطقة بيت ياشوط التابعة لمحافظة اللاذقية وقاموا بحرق عدد من منازل المدنيين وسرقة ممتلكاتها ،حيث طلب الأهالي تدخل إدارة العمليات العسكرية والتي قامت بإرسال قوة أمنية إلى المنطقة”.

وأضافت المصادر، “بوقوع اشتباكات عنيفة بين الأمن العام والمسلحين في منطقة بيت ياشوط أدت إلى مقتل عنصرين من الأمن العام وخطف 4 مدنيين من قبل المسلحين تم اقتيادهم إلى منطقة مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة”.

وكانت أفادت مصادر طبية لـ”سبوتنيك” في سوريا، في وقت سابق، أن “ما يقارب الـ 40 مدنيا قتلوا جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة في محافظات اللاذقية ودمشق وحمص وحماة، ترافقت مع أعمال سرقة وحرق للممتلكات العامة والخاصة في تلك المناطق”.