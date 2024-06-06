سوريا.. مقتل وإصابة عشرات الأطفال بغرق حافلة في نهر العاصي (فيديو)

وقعت حافلة ركاب تقل عشرات الأطفال في نهر العاصي، بمدينة دركوش غرب محافظة إدلب، في سوريا، وسط أنباء عن مقتل وإصابة الكثير منهم.

ووفق ما نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، “وقع الحادث على طريق عين عارة بالقرب من دركوش، عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، مما أدى إلى سقوطها في نهر العاصي”.

وبحسب المعلومات، “فالحافلة كانت تقل نحو 50 طفلاً و4 سيدات كانوا في رحلة مدرسية، وحتى الآن، لا يُعرف مصير الأطفال أو عدد الضحايا، حيث تواصل فرق الغطس عمليات الإنقاذ في نهر العاصي”.

وذكرت المعلومات أنه توفي 6 أطفال حتى الآن نتيجة سقوط الحافلة وأصيب 20 طفلا آخرين.

يذكر أن منطقة نهر العاصي بمدينة دركوش، تشهد باستمرار حوادث غرق مشابهة، ففي مارس الفائت، انتشلت فرق الإنقاذ المائي جثمان طفل توفي غرقاً في مياه النهر نفسها.