سوريا.. مقتل وإصابة العشرات بانفجار في مسجد بحمص

أفاد مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان بارتقاء 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في سوريا، وذلك وفق حصيلة أولية.

وأوضح أن المصابين جرى نقلهم إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات الحرجة، وسط استنفار صحي في المنطقة.

وأكد مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، في وقت أظهرت فيه الصور والمشاهد أضرارًا مادية واضحة داخل المسجد وفي المرافق المحيطة به.

ويشتهر حي وادي الذهب في حمص بأنه أحد الأحياء المكتظة بالسكان ويضم عدة مرافق دينية وتعليمية، وقد شهد في السابق حوادث أمنية محدودة مرتبطة بالتوترات المحلية.

ويعتبر مسجد الإمام علي بن أبي طالب مركزًا دينيًا واجتماعيًا مهمًا للسكان المحليين، ويستقطب المصلين في المناسبات الدينية، ولذلك فإن أي حادث أمني فيه يثير مخاوف المجتمع المحلي ويستدعي تدخل السلطات لتأمين سلامة المدنيين.