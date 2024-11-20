سوريا.. مقتل 36 شخص وإصابة 50 آخرين بقصف إسرائيلي على تدمر

أفاد مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الأربعاء، “بمقتل 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: “حوالي الساعة 15:13 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية”.

وأضاف: “أسفر ذلك عن إرتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة”.

وكانت أطلقت طائرات حربية إسرائيلية، عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر.

وبحسب وكالة سانا، “فإن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة تدمر ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها”.