سوريا.. مقتل 4 من الجيش جراء استهداف حافلة بعبوة ناسفة شرقي دير الزور

تعرضت حافلة عسكرية تابعة للجيش السوري في منطقة دير الزور الشرقية اليوم الخميس لاعتداء بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الجيش وإصابة آخرين. الحادث وقع بالقرب من بلدة سعلو، على الطريق الذي يربط دير الزور بالميادين، وهو منطقة كانت في وقت سابق تحت سيطرة تنظيم “داعش”.

تتوقع التقارير أن الحادث مرتبط بخلايا تابعة لتنظيم داعش، الذي ما زال ينشط في بعض المناطق الشرقية بسوريا، رغم الانتصارات العسكرية الكبرى التي حققتها الحكومة السورية بدعم من روسيا وإيران. التنظيم، الذي فقد السيطرة على معظم الأراضي في السنوات الأخيرة، يعتمد على أسلوب الهجمات المفاجئة باستخدام العبوات الناسفة والكمائن لاستهداف قوات الجيش السوري والمرافق النفطية.

الاستهداف جاء في وقت حساس حيث تشير التقارير إلى أن حافلة كانت تقل حراس منشأة نفطية تابعة لوزارة الطاقة، مما يضيف أبعادًا اقتصادية للحادث، حيث تتعرض المنشآت النفطية في المنطقة لتهديدات مستمرة من قبل الجماعات المسلحة.

الحادث يعكس استمرار التوترات الأمنية في مناطق دير الزور، رغم الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية. من المتوقع أن تتواصل العمليات العسكرية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش في محاولة لتقويض قدراته في المنطقة.