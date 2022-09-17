سوريا.. مقتل 5 عسكريين في قصف إسرائيلي على مطار دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بمقتل 5 عسكريين جراء قصف إسرائيلي، فجر السبت، على مطار دمشق الدولي، ومواقع أخرى جنوب العاصمة السورية.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا المطار وبعض النقاط جنوب دمشق.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي، وأسقطت معظم الصواريخ، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن أضرار مادية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب، مشيرا إلى أن الصواريخ الإسرائيلية أصابت أهدافها رغم محاولة الدفاعات السورية إسقاطها.

وقال المرصد إن المنطقة التي تعرضت للهجوم تضم مستودعات ومنظومة الدفاع الجوي وطائرات مسيّرة يشرف عليها حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية، بحسب المرصد.