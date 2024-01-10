سوريا.. مقتل 8 جنود ومدني جراء استهدف حافلة في بادية تدمر

قتل ثمانية عسكريين سوريين ومدني، وأصيب آخرون في اعتداء استهدف حافلة كانت تقلهم في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن وزارة الدفاع قولها في بيان لها اليوم: أن “ثمانية عسكريين ومدني قتلوا، وأصيب ثلاثة عشر آخرون، بينهم مدنيان، جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة على حافلة مبيت عسكري في البادية السورية جنوب تدمر ظهر اليوم”.

وتتكرر بين الحين و الآخر عمليات استهداف النقاط و القوافل العسكرية السورية في البادية السورية التي مازال تنظيم داعش يحتفظ بجيوب فيها حيث يقوم بشن هجمات على المفارز العسكرية و غالبا يستهدف الطرق الرئيسية في المنطقة.