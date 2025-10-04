سوريا.. منع فنانة شهيرة من الظهور على الشاشات نهائياً!

أثارت تقارير حديثة حول منع عرض أي عمل فني تشارك فيه الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الشاشات السورية موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من قرار نقابة الفنانين السورية في أبريل 2025 بشطب قيد فواخرجي من سجلاتها، مبررة القرار بأنها “خرجت عن أهداف النقابة” وأن تصريحاتها تضمنت إنكاراً لما وصفته بـ”جرائم السلطة”، بحسب تصريحات سابقة لنقيب الفنانين مازن الناطور، الذي أكد أن النقابة استندت في ذلك إلى مواد قانونية داخلية تتيح اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الأعضاء.

ورغم تداول أنباء تشير إلى أن الحظر يشمل جميع الشاشات السورية، إلا أنه لا توجد أي وثيقة رسمية تؤكد صحة هذه المعلومات حتى الآن، فيما اعتبرها العديد من رواد السوشيال ميديا تصعيداً إضافياً في المواجهة مع الممثلة المستقرة في مصر.

وانقسمت ردود الفعل بين مؤيد يرى أن النقابة محقة في قراراتها بحكم أن الفنانة تمسكت بمواقفها السياسية، ومعارض يعتبر هذه الإجراءات ذات دوافع سياسية أكثر من كونها نقابية.

ولجأ بعض النشطاء إلى السخرية والميمز، فيما طالب آخرون بتوضيحات قانونية حول مدى مشروعية القرارات وحق فواخرجي في الدفاع أو الاستئناف.

وأشار الناطور في تصريحات سابقة إلى أن ما اتخذته النقابة “ليس قراراً شخصياً أو انتقامياً”، بل يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة، في حين لا يزال الجدل محتدماً حول ما إذا كان الحظر سيطبق فعلياً على الشاشات السورية، وما إذا كانت القرارات تتأثر بالضغوط السياسية.

وفي وقت سابق، ألمح الناطور إلى أن النقابة لن تمنع أي فنان سوري من الظهور، مستشهداً بالممثل باسم ياخور، لكنه أشار بطريقة غير مباشرة إلى فواخرجي، مؤكداً أن مواقفها السياسية تجاوزت “الحد المقبول” بالنسبة لتوجه النقابة الجديد.