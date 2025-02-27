سوريا.. مواجهات في القرداحة و«قسد» تكشف عدد قتلاها بالقصف التركي

شهدت مدينة القرداحة،بمحافظة اللاذقية في سوريا، توترا أمنيا خلال الساعات الأخيرة، حيث انتشرت مجموعات مسلحة وُصفت بأنها من “فلول نظام بشار الأسد” في أحياء المدينة، هاجمت مخفر الشرطة، واندلعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن التابعة للإدارة الجديدة.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مدير إدارة الأمن الداخلي في اللاذقية، “قيام عناصر الأمن بإقامة حاجز جديد وسط المدينة، وهو ما يأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن في المحافظة”.

وأضاف المسؤول الأمني أن “مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة، وأن قوات الأمن تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار”.

“قسد” تعلن مقتل 12 شخصا بقصف تركي شمال شرقي سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأربعاء، “مقتل 12 شخصا بين مدنيين وعسكريين بغارات شنتها تركيا على شمال شرق سوريا”.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي قوة يقودها الأكراد، في بيان “أغار سرب من الطائرات الحربية التركية، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الأربعاء، على عدة مناطق في بادية “الرويشد”، في منطقة “الشدادي”، جنوبي الحسكة”.

وأضافت: ” استهدف طيران التركي في غاراته نقطة عسكرية لقواتنا، إضافة إلى منازل سكنية لعمال مدنيين، وكذلك استهدف سيارة مدنية كانت تقل رعاة للغنم على طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة، حيث شن أكثر من 16 غارة جوية على المنطقة”.

وتابعت أن الغارات أدت إلى مقتل “4 من المقاتلين، و6 عمال مدنيين، إضافة إلى اثنين من رعاة الغنم”.

هذا “وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يهمين عليها المقاتلون الأكراد، على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها، وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لـ”حزب العمال الكردستاني” الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود وتصنفه منظمة “إرهابية”.