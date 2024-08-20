سوريا.. مواطن يقتل شقيقه وعائلته بأكملها!

ضجت سوريا خلال الساعات الماضية بوقوع جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها 4 أشخاص، بينهم طفلين!

ووفق ما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أقدَم مواطن في قرية “البستان” بريف مصياف في محافظة حماة، “على إطلاق الـنار على شقيقه وزوجة أخيه وأولاد أخيه”.

ووفق ما تم نقله، قال مدير مشفى مصياف الوطني الدكتور فيصل حيدر: “وصلت اربع وفيات جراء وقوع جريمة بقرية البستان بريف مصياف وقيام شقيق بقتل عائلة شقيقه”، وحتى اللحظة وفاة العائلة كاملة: “الأب “رمزي”، الأم “ميس” ٣٣ عام، الطفل “علي” ٣ سنوات، والطفل “يوسف” ١١ سنة”.

كما تحدّثت الأنباء عن إصابة والدته.

هذا وشهدت سوريا خلال الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة بمعدلات الجريمة لأسباب مختلفة، منها الوضع الاقتصادي السئ وانتشار الفقر والمخدرات، واللافت أن كثير من الجرائم تحدث داخل الأسرة الواحدة، وتذهب ضحيتها عائلات بأكملها!