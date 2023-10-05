سوريا.. هجوم بالمُسيَّرات على حفل تخريج ضباط بالكلية الحربية في حمص

أدى هجوم بطائرات مُسيَّرة، اليوم الخميس، على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص السورية، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش السوري.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 112قتيلاً.

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون السوري، أن “هجوما إرهابيا” بطائرات مُسيَّرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة “أعداد كبيرة”.

وأشار التلفزيون السوري إلى أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.

وأصدرت القيادة العامة للجيش السوري بيانا عسكريا جاء فيه: “إمعانا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأضاف البيان: “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.