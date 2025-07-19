سوريا وإسرائيل تتفقان على وقف النار.. الخطة تشمل دمج الدروز والبدو في الدولة

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة من تركيا والأردن ودول مجاورة أخرى، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري الذي شهده الجنوب السوري مؤخرًا.

وفي بيان نُشر عبر حسابه على منصة “إكس”، دعا باراك أبناء الطوائف السورية، بمن فيهم الدروز والبدو والسنة، إلى “إلقاء السلاح والمشاركة في بناء هوية سورية جديدة وموحدة بالتعاون مع الأقليات الأخرى”، على حد تعبيره.

البنود الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

حفظ الأمن: تكليف عناصر الفصائل المحلية بالتعاون مع وحدات الدولة بحفظ الأمن داخل المحافظة.

دخول مؤسسات الدولة: السماح بدخول الأجهزة الإدارية والأمنية الرسمية إلى محافظة السويداء.

دمج الفصائل: دمج عناصر الفصائل المسلحة المحلية في الأجهزة الأمنية للدولة.

تسليم السلاح: تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز.

الدمج السياسي: دمج المكون الدرزي في المستقبل السياسي للمنطقة.

خروج الرافضين: السماح لمن يرفض الاتفاق بالخروج عبر طريق آمن خارج البلاد.

ملاحقة المخالفين: محاسبة مرتكبي الانتهاكات من البدو والدروز وفق القانون.

الرئاسة السورية: ما يحدث في الجنوب “اعتداء مسلح” والدولة ترفض الانجرار للفوضى

عبّرت الرئاسة السورية، عن قلقها العميق وأسفها الشديد إزاء التصعيد الدموي المستمر في الجنوب السوري، واصفة ما يجري بأنه نتيجة لتحركات “مجموعات مسلحة خارجة عن القانون” تهدد أمن المدنيين وتستهدف الأطفال والنساء، بحسب ما ورد في بيان رسمي.

وأكد البيان رفض الدولة السورية القاطع لأي “انتهاك لحرمة المنازل أو كرامة المواطنين”، معتبرًا أن “ترويع المدنيين واستخدام العنف مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا”، مشددًا على أن الدولة لن تنجر إلى منطق الانتقام، بل ستواجه الاعتداءات عبر تطبيق القانون وتحقيق العدالة، مع تمسكها بوحدة البلاد ومرجعية الدولة كمظلة لجميع أبنائها.

ودعت الرئاسة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا ميدانية وسياسية مكثفة لاحتواء الأزمة، من بينها إرسال قوة متخصصة لمعالجة النزاع واتخاذ إجراءات لضبط الانفلات الأمني.

وختم البيان بدعوة السوريين إلى “رفض التصعيد والتكاتف لحماية النسيج الاجتماعي وصون أمن الوطن”، وسط ظروف إنسانية متدهورة تشهدها محافظة السويداء لليوم الخامس على التوالي، بعد مواجهات عنيفة اندلعت بين فصائل محلية ومسلحين من بعض العشائر السورية.