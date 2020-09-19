سوريا.. واشنطن تُرسل قوات ومدرعات لمواجهة روسيا

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية ومدرعات إلى شرقي سوريا، لمواجهة روسيا.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة “الأناضول” للأنباء، إن واشنطن أرسلت قوات إضافية ومدرعات إلى شرقي سوريا، بعد عدد من الاشتباكات مع القوات الروسية، بما في ذلك حادث تصادم مركبة مؤخراً، أدى إلى إصابة 4 جنود أمريكيين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، قوله إن الولايات المتحدة أرسلت أيضاً أنظمة رادار وزادت دوريات المقاتلات في سماء المنطقة لحماية قواتها وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وأضاف أوربان أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر”.

وقال مسؤول أمريكي رفيع، للوكالة، إن “واشنطن أرسلت 6 مدرعات برادلي قتالية، وأقل من 100 جندي إضافي إلى شرقي سوريا”.

وأضاف المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن “التعزيزات تهدف لأن تكون إشارة واضحة إلى روسيا لتجنب أي أعمال استفزازية وغير آمنة ضد الولايات المتحدة وحلفائها هناك”.

يأتي ذلك في حين، كشفت واشنطن في أغسطس الماضي، عن مواجهة بين دورية أمنية روتينية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وأخرى عسكرية روسية، قرب مدينة المالكية، شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى أن المركبة الروسية صدمت مركبة “إم ـ إيه. تي. في” مضادة للألغام تابعة للتحالف، ما تسبب في إصابة طاقمها، لافتاً إلى أنه “بهدف تهدئة الوضع، غادرت دورية التحالف المنطقة”.

وفي يونيو الماضي، وصلت قوات عسكرية روسية، عبر مروحيات وعربات مدرعة، إلى قرية “قصر ديب” التابعة لمدينة المالكية، حيث تمركزت هناك.

إلا أن دوريات أمريكية قطعت الطريق على شاحنات كانت تحمل معدات لوجيستية إلى النقطة التي نزلت فيها القوات الروسية، وأجبرتها على العودة إلى القامشلي قرب الحدود السورية التركية.

وفي مرات عديدة سابقة، اعترضت دوريات أمريكية طريق القوافل الروسية التي حاولت الوصول إلى حقول النفط في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بسحب مدرعات برادلي من سوريا في أكتوبر الماضي، في إطار محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يعود ويوافق على ترك المئات من الجنود الأمريكيين لحماية آبار النفط.

وأدت بعض الحوادث في الأسابيع الأخيرة في شمال شرق سوريا، إلى وضع الجيش الأمريكي في مواجهة مع القوات الروسية المنتشرة الآن على الحدود مع تركيا بموجب اتفاق مع أنقرة.

وأصيب 7 جنود أمريكيين بجروح في حادث تصادم مع عربات قتالية روسية في نهاية شهر أغسطس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر، مدرعات ومروحيات روسية تحاول منع عربات أمريكية من التقدم، ومن ثم إجبارها على الخروج من المنطقة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل واين ماروتو في بيان آخر؛ إنه قد تم نقل التعزيزات جوا من قاعدة في الكويت.