سوريا والأردن تتفقان على التوزيع العادل لمياه «نهر اليرموك»

اتفق الجانبان السوري والأردني على توزيع مياه نهر اليرموك بشكل عادل وسط تراجع كميات المياه الواردة بفعل الظروف المناخية الصعبة التي تواجه المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة التي عقدت يوم الثلاثاء عند سد الوحدة على الجانب الأردني قرب الحدود السورية.

وركزت المباحثات على قضايا المياه المشتركة بين البلدين، وشمل الاتفاق بنوداً لضمان التوزيع المتوازن للمياه وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

كما أعلن الجانب السوري استعداده لإعداد دراسة فنية شاملة لتقييم اتفاقية عام 1987، بما يتناسب مع التغيرات المناخية وأنماط استخدام الأراضي، بهدف حماية حقوق الطرفين المائية بشكل متكافئ.

وناقش المجتمعون تطوير آليات توزيع مياه حوض اليرموك لضمان وصول الحصص المائية إلى سد الوحدة مع مراعاة معدلات الهطول المطري والمياه السطحية والجوفية المتاحة، ما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية.

وحضر الاجتماع من الجانب السوري معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، فيما مثل الجانب الأردني أمين عام سلطة وادي الأردن ورئيس اللجنة، هشام الحيصة، الذي وصف الاجتماعات بالمثمرة، معبراً عن جدية الطرفين في مواجهة تحديات المياه. وأكد أن الاتفاقية ستسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب والري في الأردن.

وتضمن الاتفاق تركيب أجهزة لقياس ورصد المياه في حوض اليرموك، وتبادل البيانات بشكل دوري لتعزيز الشفافية، إلى جانب إطلاق تجربة الاستمطار كمبادرة أردنية تهدف إلى زيادة موارد المياه، مع التأكيد على مبدأ التوزيع العادل للمياه.

حدد الجانبان موعد اجتماع جديد في دمشق بتاريخ 15 يوليو، لمتابعة مناقشة واقع السدود في جنوب سوريا، واتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح البلدين بشكل متوازن ومستدام.