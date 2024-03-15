سوريا والسعودية تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وسوريا، التقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري، مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية.

وحسب ما نقلت وكالتا الأنباء السعودية والسورية الرسميتان، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، كما ناقش الوزيران الجهود التي تبذلها سوريا لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية والتحضير للاجتماع القادم الذي سيعقد في بغداد.

وبحث الجانبان، أيضا، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير المقداد، ضرورة دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، مشددا على أهمية التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها منطقتنا، وخاصة في غزة.

هذا وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، ومن الجانب السوري، حضر اللقاء بسام صباغ نائب وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور أيمن سوسان سفير سورية لدى المملكة، والدكتور إحسان الرمان من السفارة السورية في الرياض، ووسام عجيب من إدارة الدعم التنفيذي، ومجد نيال من مكتب الوزير.

وكان الوزير السوري الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق له، وصل في وقت سابق أمس إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة عمل، وكان الوزير السوري، زار السعودية، في إبريل 2023، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى المملكة منذ عام 2011.