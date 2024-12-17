سوريا.. وزارة الإعلام بالحكومة المؤقتة توقف إذاعة «شام إف إم» عن العمل

أصدرت وزارة الإعلام بالحكومة السورية المؤقتة، أمرا بإيقاف عمل إذاعة وتلفزيون “شام إف إم” المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج الخدمية.

وقال مصدر في إدارة ” شام إف إم”، لوكالة سبوتنيك: “تم إبلاغنا بشكل شفهي بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر وعدم ممارسة العمل الإعلامي والصحفي والاكتفاء ببث الاغاني فقط دون اي توضيح من قبل وزارة الإعلام حول أسباب هذا القرار”.

وأكد المصدر أن “إذاعة شام إف إم على الرغم أن البيانات التي صدرت من قبل القيادة السياسية والعسكرية الجديدة في سوريا، أكدت على حرية عمل الصحافة والصحفيين لكن على أرض الواقع تبينت أنها اقوال فقط دون اي تطبيق”.

وتابع المصدر: “نحن ضد ايقاف عمل اي وسيلة إعلامية في سوريا تحت اي ذريعة واليوم “شام إف إم” ملك لكل السوريين”.

يشار إلى أن “شام إف إم” إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث اذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.