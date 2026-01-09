سوريا.. وزارة الدفاع تعلن وقف إطلاق النار وتمنح مهلة لخروج المجموعات المسلحة من أحياء حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية إيقاف إطلاق النار في عدة أحياء بمدينة حلب، وأكدت أن القرار يهدف إلى منع انزلاق الأوضاع نحو تصعيد عسكري وإعادة الأمن وسيادة القانون في المناطق المستهدفة.

وأضافت الوزارة أن وقف إطلاق النار يشمل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، ويبدأ سريانه اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وطلبت وزارة الدفاع من المجموعات المسلحة الموجودة داخل هذه الأحياء مغادرة المنطقة ابتداءً من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة، وأوضحت أن مهلة الخروج محددة وواضحة.

وأشارت الوزارة إلى السماح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، وأكدت أن الجيش العربي السوري سيتولى مرافقتهم وتأمين عبورهم بشكل كامل حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع أن الإجراء يستهدف إنهاء الحالة العسكرية داخل تلك الأحياء، وتهيئة الظروف لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرتها من العودة واستئناف حياتهم الطبيعية ضمن أجواء من الأمن والاستقرار.

ودعت وزارة الدفاع جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الدقيق بالمهلة المحددة لمنع أي احتكاك ميداني وضمان سلامة الجميع، بينما تتولى قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تنظيم آلية خروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرق سوريا.

بدوره، رحب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك بالهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في مدينة حلب، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تمديد وقف إطلاق النار لما بعد الموعد النهائي المحدد عند الساعة التاسعة صباحاً.

وكتب باراك في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” أن الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار المؤقت الذي تحقق في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، معربة عن امتنانها العميق لجميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية، والسلطات المحلية، وقادة المجتمع، على ضبط النفس وحسن النية الذي أسهم في إنجاح هذا التوقف الحيوي.

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه يأمل أن يحمل هذا الأسبوع نهاية أكثر هدوءاً واستقراراً، وأن يفتح المجال أمام حوار أوسع وأعمق، مشيراً إلى أن الأزمات غالباً ما تبرز رؤية أوضح للمسارات الممكنة. وأكد أن الهدنة تمثل بداية العمل الضروري لتوجيه المسارات المختلفة في سوريا، سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو دول الجوار، نحو طريق مشترك يقود إلى الأمن والشمول والسلام الدائم.

ولفت باراك إلى أنه قد تواجه هذه المسارات بعض التحديات، إلا أن التعاون يظل الخيار المفضل، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف على تمديد وقف إطلاق النار وترسيخ روح التفاهم المصاحبة له إلى ما بعد الساعة التاسعة صباحاً.

ويأتي الإعلان وسط توتر أمني واشتباكات شهدتها مدينة حلب خلال الأيام الماضية بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتعطّل خدمات أساسية في بعض المناطق.

الرئيس السوري يجرى أول اتصال مع أردوغان بعد معارك حلب ويبحث التنسيق الأمني

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالًا هاتفيًا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أول اتصال بينهما منذ المعارك العنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مدينة حلب السورية، حيث جرى خلاله استعراض آخر المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة.

وأكد الشرع، وفق بيان الرئاسة السورية، على الثوابت الوطنية السورية، وعلى رأسها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددًا على أن الأولوية الحالية تتركز على حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الطرفين لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في المنطقة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لضمان تنفيذ التفاهمات المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين السوري والتركي، ويعزز فرص السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.

سوريا.. مقتل أربعة عاملين في القطاع الصحي وإصابة آخر في هجوم مسلح أمام مشفى الكندي بمدينة حمص

أدى هجوم مسلح بمدينة حمص إلى مقتل أربعة عاملين في القطاع الصحي وإصابة آخر بجروح، وذلك بعد إطلاق النار عليهم أمام مشفى الكندي مساء الخميس.

وأوضحت المعلومات الأولية أن شخصين مسلحين نفذا الهجوم عند مدخل المشفى وفتحا النار مباشرة على الضحايا أثناء مغادرتهم المكان بعد انتهاء دوامهم، بينما أشارت معطيات أخرى إلى أن مسلحين يستقلون سيارة ودراجة نارية شاركوا في تنفيذ العملية وأطلقوا النار بشكل مباشر قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الهجوم أدى إلى مقتل ليال سلوم ومازن الأسمر وذو الفقار الخضر وعلاء ونوس، وإصابة أسامة ديوب بجروح وصفت حالته بالمستقرة.

وتشهد مدينة حمص ارتفاعًا في وتيرة الأعمال المسلحة خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات شعبية بإجراءات أكثر صرامة للحد من الانفلات الأمني ومنع تكرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والعاملين في القطاعات الحيوية.

شهدت عدة مناطق سورية خلال الفترات الماضية أحداثًا أمنية متفرقة شملت عمليات إطلاق نار واعتداءات على منشآت ومواقع مدنية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد المخاوف من توسع دائرة العنف وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية والخدمات الأساسية، بينما تتوالى الدعوات لتشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز حماية الكوادر الخدمية والطبية.