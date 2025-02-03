سوريا.. وزير الكهرباء يكشف خطط  «زيادة الإنتاج» خلال فترة قصيرة

كشف وزير الكهرباء السوري عمر شقروق، “عن جهود قصيرة الأمد لزيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 4000 ميغاواط يوميا بهدف تقليل فترات الانقطاع وزيادة ساعات الوصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا”.

وقال الوزير في الحكومة السورية المؤقتة لوكالة الأنباء السورية “سانا”: “تعرضت 12 محطة توليد كهرباء في سوريا لأضرار جسيمة، مما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة”.

وأضاف: “تبلغ القدرة الإنتاجية القصوى للمحطات الحالية 4000 ميغاواط، شريطة توفر الوقود اللازم لتشغيلها، ويبلغ الإنتاج الحالي للكهرباء حوالي 1300 ميغاواط، بينما تبلغ حاجة البلاد نحو 6500 ميغاواط”.

وقال شقروق: “نقوم حاليا بأعمال صيانة في مختلف محطات التوليد، تشمل صيانات جزئية وعامة، رغم الصعوبات التي نواجهها، مثل: تأمين قطع التبديل في ظل استمرار بعض العقبات، وصعوبة تأمين القطع الأجنبي والتمويل لتغطية نفقات هذه القطع التبديلية”.

وأضاف: “تواجه منظومة الكهرباء في سوريا تحديات كبيرة تشمل التوليد، محطات التحويل، وخطوط النقل، جزء كبير من خطوط النقل مدمر بالكامل، بينما يحتاج الجزء الآخر إلى صيانة عاجلة، ونسعى على المدى الطويل إلى توفير الكهرباء بشكل مستمر لمدة 24 ساعة يوميا”.