سوريا.. وفد حكومي يتعرض لهجوم ووقوع إصابات بصفوفه!

تعرض وفد حكومي في ريف درعا جنوب سوريا لهجوم بعبوة ناسفة، وسط ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة درعا لوكالة سانا، أنه “تعرض موكب محافظ درعا وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالمحافظة والوفد المرافق لهجوم بعبوة ناسفة من قبل مسلحين أثناء عودة الموكب من جولة عمل في ريف المحافظة الشرقي”.

وبحسب المعلومات التداولة، “تعرض الوفد الحكومي لهجوم بعبوة ناسفة ورشقات رشاشة، أثناء عودته من جولة عمل لافتتاح مستشفى في ريف المحافظة، على مفرق السكة قرب بلدة علما في الريف الشرقي للمحافظة، ووقعت عدد من الإصابات الطفيفة”.

وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في درعا حسين الرفاعي لإذاعة شام إف إم: “أصيب 6 عناصر من الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون خلال مرور وفد حكومي يضم محافظ درعا عند تقاطع سكة حديد بقرية #علما بالقرب من أوتستراد درعا – دمشق”.

وأضاف: “كان هناك مسلحون بالقرب من أطراف الطريق على بعد 100 م تقريباً، وأطلقوا رشقات من الرصاص ورد عليهم عناصر الشرطة والمرافقة، والوفد كان في لقاء خدمي وسياسي واجتماعي مع المواطنين بمدينة الحراك وقراها”.