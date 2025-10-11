سوريا.. وفد من قسد يزور دمشق وأنقرة تكشف عن اجتماع أمني

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن عقد اجتماع بين تركيا وسوريا، يوم غدٍ الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والتطورات الأخيرة في سوريا.

وأكد البيان أن الاجتماع سيضم وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني، بالإضافة إلى وزيري الدفاع التركي يشار غولر والسوري مرهف أبو قصرة، فضلاً عن رئيسي جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن والسوري حسين السلامة.

بدوره، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي أن وفداً عسكرياً من “قسد” سيتوجه قريباً إلى دمشق لمناقشة آليات الاندماج في صفوف الجيش السوري.

وجاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس “قسد”، حيث أكد عبدي أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لهم ستواصل محاربة تنظيم “داعش” في مختلف مناطق سوريا.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تصريح وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار بين الجيش السوري وقوات “قسد” في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك عقب اشتباكات عنيفة شهدتها مناطق حلب.

وفي الوقت نفسه، تتواصل التنسيقات بين دمشق وأنقرة لمواجهة أي محاولات لتشكيل حكم ذاتي من قبل “قسد”، فيما تستعد الدولتان لعقد لقاء رسمي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

دمشق تبدأ خطة لحماية الطابع التاريخي للمسجد الأموي بعد اكتشاف اسم حافظ الأسد على مئذنته

أعلنت إدارة المسجد الأموي في دمشق عن بدء تنفيذ خطة للحفاظ على الطابع التاريخي والأثري للمسجد بعد تداول صور تظهر نقوشًا على إحدى مآذنه تتضمن اسم الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد.

وجاء ذلك بعد أن تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لمئذنة المسجد الأموي، التي أظهرت نقوشًا مزخرفة تحمل اسم الأسد الأب.

وفي ردها على هذه الصور، أكدت إدارة المسجد في بيان لها أنها ملتزمة بإزالة أي تعديات تؤثر على مكانة المسجد التاريخية، والعمل على معالجة أي تشوهات بصرية.

وأضاف البيان أن جميع الأعمال المرتبطة بالترميم والصيانة ستُنفذ وفق المعايير الأثرية المعتمدة، وبإشراف خبراء متخصصين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مكانة الجامع الأموي كرمز تاريخي وديني.

ودعت الإدارة السوريين والمسلمين إلى المساهمة في الحفاظ على المسجد الأموي، ليبقى شاهدًا على هوية دمشق وتاريخها للأجيال القادمة.