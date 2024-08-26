سوريا.. وفيات بسقوط جسر للمشاة بدمشق

توفي مواطنان في سوريا، وأصيب آخرون، نتيجة سقوط جسر للمشاة على المتحلق الجنوبي، قرب كراج السومرية، جانب أبنية “الزهريات”، قبل مفرق طريق مشروع دمر بدمشق، في قلب العاصمة دمشق.

وقال قائد فوج إطفاء دمشق العميد داوود نصر عميري، لإذاعة “شام اف ام” المحلية، “إن سبب سقوط الجسر هو اصطدام سيارة ذات ارتفاع عالٍ بأسفل الجسر ما أدى لانهياره”.

يذكر أن المتوفين كانوا ضمن سيارة (فان) نوع هيونداي لنقل الركاب، تصادف مرورها مع سقوط الجسر، كما تضاربت أنباء الوفيات، حيث أكدت وزارة الداخلية السورية وفاة شخص واحد، فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بنبأ وفاة شخصين”.

سقوط جسر مشاة عند نهاية المتحلق الجنوبي بدمشق جراء اصطدام مركبة به ووفـ.اة شخص وإصـ.ابة شخصين. اصطدمت مركبة شاحنة تحمل… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية السورية‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤