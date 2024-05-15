سورية تبدي رغبتها بعودة سفارتها للعمل في طرابلس

أبدت سورية رغبتها بعودة سفارتها في ليبيا للعمل من طرابلس، لتعزيز العلاقات بين البليدن الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية و التعاون الدولي بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، والوفد المرافق له، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين.

وبحث الباعور والمقداد خلال اللقاء، تطورات الأوضاع وسبل حشد الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون وتنسيق المواقف لدعم الاستقرار في المنطقة، كما جددا التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.