سوق الخميس.. خطوات عملية لمعالجة «التحديات الخدمية»

عقد وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا مع عميد بلدية سوق الخميس، تناول متابعة سير العمل البلدي واستعراض آليات تطوير الأداء داخل البلدية.

وركز الاجتماع على أبرز التحديات الإدارية والخدمية التي تواجه البلدية في المرحلة الحالية، ومستوى تنفيذ البرامج والمشروعات، والصعوبات التي تعيق الأداء المؤسسي.

وأكد الوزير على ضرورة تحسين آليات العمل، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتعزيز التنسيق لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وشدد الوزير على أهمية العمل وفق خطط واضحة وقابلة للتنفيذ، ومواصلة الجهود لمعالجة الإشكاليات القائمة، بما يسهم في دعم الاستقرار المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات داخل بلدية سوق الخميس.