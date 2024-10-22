سوق الذهب يشهد طفرة غير مسبوقة ويحقق ارتفاعات قياسية جديدة

يشهد سوق الذهب طفرة غير مسبوقة، حيث حقق ارتفاعات قياسية جديدة، وللجلسة السادسة على التوالي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، وجرى تداول العقود الآجلة للمعدن بالقرب من المستوى التاريخي عند 2750 دولارا للأونصة.

وبحسب ما أظهرته التداولات، “صعدت العقود الآجلة للأصفر الرنان لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.39% إلى 2749.65 دولار للأونصة، كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.8% إلى 34.35 دولار للأونصة”.

في السياق، كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، “عن ارتفاع مطرد في مشتريات البنوك المركزية الصافية من الذهب في النصف الأول 2024 لتصل إلى 483 طنا، أي ما يعني نمو بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في النصف الأول من عام 2023”.

وتوقع المحللون أن يواصل سعر الذهب الارتفاع “ليصل إلى 3000 دولار للأونصة، حيث يتوقع البعض أن يتجاوز سعر المعدن الأصفر الـ 2800 دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة”.