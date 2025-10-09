سوق الهواتف الذكية يزداد حماسة.. Alcatel وVivo تعيدان المنافسة بأجهزة متطورة

شهد سوق الهواتف الذكية إطلاق عدة أجهزة قوية تجمع بين التصميم العصري والأداء المتقدم، حيث عادت Alcatel بقوة مع هاتف V3 Ultra، بينما تستعد Vivo لإطلاق جهازها الجديد V60e بكاميرا أساسية مذهلة بدقة 200 ميغابيكسل، ما يعزز المنافسة في فئة الأجهزة المتطورة.

هاتف Alcatel V3 Ultra

يأتي Alcatel V3 Ultra بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده 167.6 × 75.5 × 8 ملم، ووزنه 196 غرامًا، ويأتي مع قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

والشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، بدقة 1080 × 2460 بيكسل، تردد 120 هيرتز، وكثافة حوالي 395 بيكسل لكل إنش، مع تقنية NxtPaper وزجاج Mohs level 7 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108+8+2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل. كما يضم منفذين لشريحة الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية 5010 ميلي أمبير مع شاحن سريع 33 واط.

هاتف Vivo V60e

أما هاتف Vivo V60e فيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 163.5 × 77 × 7.5 ملم، ووزنه 190 غرامًا، الشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، بدقة 1080 × 2392 بيكسل، تردد 120 هيرتز، سطوع يصل إلى 5000 شمعة لكل متر مربع، وكثافة حوالي 388 بيكسل لكل إنش، وحماية بزجاج Diamond Shield المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7360 Turbo، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.

والكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 200+8 ميغابيكسل مع عدسة فائق العرض، والكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل مع دعم تصوير فيديو 4K، ويأتي الهاتف مع منفذين لشريحة الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم عن بعد، وبطارية 6500 ميلي أمبير مع شاحن فائق السرعة 90 واط.

تعد هذه الإصدارات الجديدة جزءًا من سباق الشركات للتميز في فئة الهواتف الذكية عالية الأداء والمقاومة، لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن أفضل تجربة تصوير وأداء سلس مع ميزات متقدمة للاتصال والتفاعل الرقمي.