«سوليفان» يقترح على الإسرائيليين عمليات دقيقة بدل الاجتياح البري لغزة

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تحويل استراتيجيتهم في غزة نحو تنفيذ عمليات عالية الدقة ضد حركة حماس بعيدا عن الحملة البرية واسعة النطاق.

وتأتي زيارة سوليفان إلى اسرائيل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة تترافق مع قصف جوي مكثف ما أدى لوقوع أكثر من 18 ألف قيل و قرابة 50 ألف مصاب معظمهم من المدنيين .

ونقلت رويترز عن، مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، قوله للصحفيين إن سوليفان “ناقش خلال زيارته لإسرائيل الخطوات لتحويل الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عمليات أقل كثافة تركز على الأهداف ذات القيمة العالية” معتبرا أنه من “غير المسؤول” إعطاء أطر زمنية محددة لمثل هذا التغيير.

و أوضح المسؤول الأمريكي أن سوليفان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مناقشات مفصلة للغاية حول الجهود المبذولة لإخراج الرهائن المتبقين من غزة، وأشار إلى توافق واسع النطاق على أن مستقبل غزة يجب أن يقوده الفلسطينيون.

وقال المسؤول إنه “لم يكن هناك أبدا توقعٌ بأن تظل هناك عمليات تطهير برية كبيرة إلى ما لا نهاية”.