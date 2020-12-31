«سوناطراك» الجزائرية تعتزم إنفاق 40 مليار دولار خلال السنوات القادمة

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية “سوناطراك” توفيق حكار، اليوم الخميس، إن الشركة تعتزم استثمار 40 مليار دولار، 51% منها بالعملة المحلية الدينار، على مدار السنوات الخمس المقبلة في تطوير الحقول الحالية.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية عن حكار قوله، في رسالة للعاملين، إن سوناطراك تتوقع أيضا زيادة الإنتاج والمبيعات في 2021، إذ تستهدف بدء الإنتاج من حقول جديدة، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وأضاف أن الإنفاق بالدينار يشمل مشروعات من المقرر ترسيتها على شركات وطنية ليتسنى للبلاد الحفاظ على قدر كبير من الأموال بالعملة الصعبة.

يُشار إلى أن إيرادات تصدير الطاقة في الجزائر العضو بـ”أوبك” تُشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من إجمالي المبيعات للخارج.

وأمرت الحكومة سوناطراك بخفض الإنفاق المزمع للعام الحالي بنسبة 50% إلى سبعة مليارات دولار بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط العالمية.

وسوناطراك هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر هي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

وتحتل الشركة المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية للعام 2004 حسب ما أورده بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، والمركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني أكبر مصدر لغاز الطبيعي المسال وغاز النفطي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.