«سونلغاز» الجزائرية تبدأ إمداد ليبيا بالكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ”سونلغاز”، في بيان لها، أنها ستبدأ إمداد ليبيا بـ200 ميغاوات من الكهرباء عبر الشبكة التونسية خلال اليومين القادمين.

وذكر البيان أن الرئيس التنفيذي لمجمع “سونلغاز”، شاهر بولخراص، زار العاصمة الليبية طرابلس يوم أمس الخميس على رأس وفد من كبار الموظفين وفريق من الفنيين من مختلف فروع الشركة، مبينا أن الزيارة جاءت “لبحث سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال صائفة 2021”.

وأوضح البيان أن الوفد الجزائري التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ليبيا، وخلال اللقاء أعلن بولخراص أنه سيتم الشروع في إمداد ليبيا بـ180 إلى 200 ميغاوات من الكهرباء عبر الشبكة التونسية في اليومين القادمين.

وأضاف بولخراص: “تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا قرار تاريخي، ونحن اليوم في هذا اللقاء التاريخي للتباحث في فحوى الاتفاقية الموقعة بين شركتينا وتنفيذ المرحلة الأولى التي اتفقنا عليها خلال المنتدى الاقتصادي”.

يُشار إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، هي شركة عمومية جزائرية مجال نشاطها إنتاج ونقل الطاقة وتوزيعها، وقانونها الأساسي الجديد يسمح لها بإمكانية التدخل في قطاعات أخرى من قطاعات الأنشطة ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة ولاسيما في ميدان تسويق الكهرباء والغاز نحو الخارج