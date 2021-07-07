«سونلغاز» الجزائرية تبدأ بناء محطة كهرباء بطرابلس تكتمل في غضون شهرين

أفاد المدير العام لشركة الكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز” صبري لزهاري، أن فرقا تابعة للشركة بدأت في بناء محطة لتوليد الكهرباء بطرابلس ستستكمل في غضون شهرين.

وأوضح لزهاري في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فرق سونلغاز قامت الأسبوع الماضي بتحويل 8 توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 160 ميغاوات بطرابلس في إطار مخطط استعجالي لتخفيف الضغط على الشبكة الليبية خلال صائفة 2021.

وأضاف لزهاري أن هذا البرنامج يتضمن تحويل توربينات غاز متحركة قيد الاستغلال على مستوى محطتي الوادي وبوفاريك، مشيرا إلى أنه أصبح بإمكانهم تحويل هذه التوربينات في إطار عقد تأجير نظرا للفائض المسجل في توليد الكهرباء على المستوى الوطني.

وقال المدير العام لسونلغاز إن هذا الطلب جاء إثر التجربة الناجحة لتدخل فرقهم في أكتوبر الماضي الذي مكن من إعادة تشغيل محطة الخمس بقدرة 260 ميغاوات، مشيرا إلى تقديم المساعدة والخبرة والتكوين لعمال الشركة العامة للكهرباء.

يُشار إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، هي شركة عمومية جزائرية مجال نشاطها إنتاج ونقل الطاقة وتوزيعها، وقانونها الأساسي الجديد يسمح لها بإمكانية التدخل في قطاعات أخرى من قطاعات الأنشطة ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة ولاسيما في ميدان تسويق الكهرباء والغاز نحو الخارج