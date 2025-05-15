«سوني» تطلق وحشها الجديد بكاميرات خارقة وأداء فائق

بدأت شركة سوني بالترويج لهاتفها الجديد Xperia 1 VII، الذي جاء مزودًا بأحدث المواصفات التقنية والكاميرات المتطورة، ليعزز مكانتها في سوق الهواتف الذكية.

يتميز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، بأبعاد (162 × 74 × 8.2) ملم، ووزن يبلغ 197 غرامًا، مع إطار من الألمنيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

ويأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED مقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض 2340 × 1080 بكسل، وتردد 120 هرتز، وكثافة 396 بكسل لكل إنش، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

يعمل Xperia 1 VII بنظام أندرويد 15 القابل للتحديث، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 830، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 + 48 + 12 ميغابيكسل، تشمل عدسات Telephoto وUltrawide، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

كما يدعم الهاتف تقنية eSIM مع منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 6.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC. ويحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 30 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.