سوني.. تقتحم عالم السيارات الكهربائية بـ”سيدان” الخارقة

تقنيات وابداعات سوني في مجال القيادة الذاتية [cnn]



كشفت شركة “سوني” اليابانية عن سيارتها الكهربائية الخارقة “سيدان”، التي تحتوي على مجموعة هائلة من الأنظمة المساعدة على القيادة.

وأعلنت الشركة أن الهدف من إنتاج السيارة هو إبراز تقنيات سوني في مجال القيادة الذاتية والروبوتات بشكل خاص، وقد تعاونت سوني مع شركات تقنية كبيرة مثل “أنفيديا” و”كوالكوم” و”بوش” و”كونتيننتال” لتصميم السيارة، والتي تحتوي على 33 مستشعرا بأدوار مختلفة لرصد الناس والأشياء خارج وداخل السيارة.Video Player

وتم طرح “سيدان” الكهربائية بمحركات كهربائية بقوة 268 حصانا وتسارع إلى 100 كم\ساعة في 4.8 ثانية، بسرعة قصوى 240 كم\ساعة.

وبحسب موقع “عرب أوتو”، فمن غير المتوقع أن نرى سيارة سيدان في الأسواق التجارية، حيث أن الغرض من الاختبارات الحالية هو الترويج لتقنيات سوني المتعلقة بالقيادة الذاتية، وأشارت الشركة إلى أن تطوير السيارة جاء بالتعاون مع مجموعة مانجا النمساوية، التي تعمل كمورد ومصنع لقطع السيارات العالمية كـ “بي إم” و”جاكوار” و”تيوتا”.