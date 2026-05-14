سوني تكشف عن هاتفها الجديد.. مواصفات خارقة تنافس الكبار

تستعد شركة سوني لطرح هاتفها الجديد Xperia 1 VIII، الذي يُتوقع أن يدخل المنافسة بقوة ضمن فئة الهواتف الرائدة، مستهدفًا تقديم أداء مرتفع وتقنيات تصوير متقدمة، في محاولة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية العالمية.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من مواد عالية الجودة، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، بأبعاد 162 × 74 × 8.3 ملم ووزن يبلغ 200 غرام، إضافة إلى حماية مدعّمة بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعتمد الجهاز على شاشة LTPO OLED بقياس 6.5 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة تقارب 396 بكسل لكل إنش، ما يمنح تجربة عرض سلسة وواضحة في الاستخدام اليومي ومشاهدة المحتوى.

على مستوى الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 قابل للتحديث، مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 840، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 أو 16 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية microSDXC.

وفي جانب التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48+48+48 ميغابيكسل، تشمل عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، مع قدرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل مع دعم تصوير الفيديو بنفس الجودة.

كما يدعم الجهاز تقنيات اتصال حديثة تشمل شريحتي Nano-SIM وeSIM، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية NFC، إضافة إلى ماسح بصمات الأصابع وBluetooth 6.0، بينما يعمل ببطارية سعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

ويعكس هذا الهاتف توجه سوني نحو تعزيز قدراتها في سوق الهواتف الذكية من خلال التركيز على الأداء القوي وتقنيات التصوير الاحترافية، في وقت تحتدم فيه المنافسة مع أبرز الشركات العالمية.