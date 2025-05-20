سوني وهواوي تطلقان أحدث الابتكارات التقنية.. آيسر تكشف عن حاسوب منافس

في عالم التكنولوجيا المتسارع، تستمر سوني وهواوي في تقديم أحدث الابتكارات التي تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن الجودة والأداء العالي، حيث أعلنت سوني عن سماعتها اللاسلكية الجديدة WH-1000XM6، التي تجمع بين تصميم أنيق قابل للطي وتقنيات متطورة مثل إلغاء الضوضاء وجودة صوت فائقة، لتعيد تعريف تجربة الاستماع للموسيقى والأفلام، وفي الوقت ذاته، كشفت هواوي عن هاتف nova 14 Ultra الذي يأتي بشاشة مذهلة، كاميرات متطورة، وبطارية ضخمة مع شحن سريع جداً، ليقدم مزيجاً مثالياً من القوة والابتكار لعشاق الهواتف الذكية.

سوني تطلق سماعة WH-1000XM6 اللاسلكية الجديدة بمواصفات متطورة وجودة صوت فائقة

أعلنت شركة سوني عن سماعتها اللاسلكية الجديدة WH-1000XM6 التي تستهدف عشاق الاستماع للموسيقى ومشاهدة الأفلام والفيديوهات عبر الإنترنت، مع تحسينات كبيرة عن الإصدارات السابقة.

التصميم والهيكل

تتميز السماعة الجديدة بهيكل قابل للطي يجعلها أكثر ملاءمة للحمل أثناء السفر والتنقل، بالإضافة إلى علبة حافظة أنيقة التصميم تسهل حملها وحمايتها.

ميزات الصوت وجودة المكالمات

تحتوي السماعة على ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة (Noise Cancellation) لتوفير تجربة استماع أكثر نقاءً وتركيزاً.

تحسنت جودة الصوت مقارنة بسماعات سوني السابقة ضمن نفس الفئة.

مزودة بمعالج متطور و12 ميكروفونًا لضمان جودة صوت ممتازة خلال مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

تقنية 360 Reality Audio Upmix for Cinema التي توفر عرضًا محيطيًا للأصوات أثناء مشاهدة الأفلام.

مواصفات تقنية إضافية

تردد صوتي يتراوح بين 20 و20,000 هيرتز.

بطارية تدوم لساعات طويلة مع دعم الشحن السريع، حيث يكفي شحن السماعة لمدة 3 دقائق فقط لتوفير تشغيل لمدة تقارب 3 ساعات.

هواوي تكشف عن هاتف nova 14 Ultra بأحدث التقنيات ومواصفات متقدمة

أطلقت هواوي هاتفها الجديد nova 14 Ultra، الذي صمم ليكون من أفضل هواتف الشركة من حيث الأداء والميزات التقنية.

التصميم والمواد

هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

أبعاد الهاتف (163.4 × 75.6 × 7.8 ملم)، ووزنه 204 غرام.

الشاشة

شاشة LTPO3 OLED بمقاس 6.81 بوصة.

دقة عرض 2860 × 1270 بيكسل.

تردد 120 هيرتز.

كثافة بكسلات حوالي 460 بينش.

محمية بزجاج Kunlun Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

النظام والذاكرة

يعمل بنظام HarmonyOS 5.0.

ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 12 غيغابايت.

سعة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

الكاميرات

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 + 50 + 13 ميغابيكسل، تشمل عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide.

كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميغابيكسل، تدعم تسجيل فيديو بجودة 4K.

مواصفات إضافية

دعم شريحتي اتصال (SIM).

منفذ USB Type-C 2.0.

ماسح بصمة مدمج داخل الشاشة.

تقنية NFC.

Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.

بطارية بسعة 5500 ميلي أمبير مع دعم الشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط.

آيسر تكشف عن حاسوب جديد قوي وخفيف ينافس ماك بوك آير

أعلنت شركة Acer خلال فعاليات معرض Computex 2025 عن جهازها الجديد Swift Edge 14 AI، الذي يعد من أقوى المنافسين لحواسب MacBook Air من آبل.

ويأتي الجهاز بهيكل نحيف وخفيف الوزن، مزودًا بشاشة OLED قياس 14 بوصة بدقة 2880×1800 بيكسل وتردد 120 هيرتز، مع طبقة حماية Corning Gorilla Matte Pro التي تقلل الانعكاسات بنسبة 95%، مما يحسن الرؤية في الأماكن المشمسة ويزيد من تباين الألوان.

وتغطي الشاشة بالكامل ألوان DCI-P3 وتحمل شهادة VESA DisplayHDR True Black 600، مما يضمن جودة عرض عالية مع ألوان غنية وتباين ممتاز.

ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 9 288V مع معالج رسوميات Intel Arc المدمج، ويدعم حتى 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، وتخزين داخلي يصل إلى 1 تيرابايت.

وتتميز بطارية Swift Edge 14 AI بعمر طويل يسمح بتشغيل الفيديوهات حتى 21 ساعة متواصلة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن أداء قوي مع تنقلية عالية تنافس أجهزة ماك بوك الشهيرة.