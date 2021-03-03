سويسرا تصوت على حظر النقاب يوم الأحد المقبل

يوم الأحد المقبل يجري في سويسرا، تصويت في استفتاء ملزم على مستوى البلاد لحظر النقاب في الأماكن العامة.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن أغلب السويسريين سيؤيدون هذا الحظر ليصبح قانونا.

من جانبه، قال وولتر وبمان، وهو عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ورئيس لجنة الاستفتاء: “من تقاليدنا في سويسرا ألا نخفي الوجه…هذه علامة على حرياتنا الأساسية”.

وأضاف وبمان أن التصويت لا يستهدف الدين الإسلامي في حد ذاته، لافتا إلى أن “غطاء الوجه يرمز للتطرف والإسلام السياسي الذي انتشر بشكل متزايد في أوروبا، والذي لا مكان له في سويسرا”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح جاء قبل ظهور جائحة كورونا، كما حصل الاقتراح على تأييد كاف لإجراء الاستفتاء في 2017.

ولفتت “رويترز” إلى أن هذا الاقتراح لا يتطرق للدين الإسلامي بشكل مباشر، ويستهدف كذلك منع المحتجين ومشجعي كرة القدم من “مثيري الشغب” من تغطية وجوههم، وأن الساسة المحليين ووسائل الإعلام وصفوه بأنه حظر البرقع.

‭‬‬جدير بالذكر أن فرنسا حظرت ارتداء النقاب الكامل في الأماكن العامة في العام 2011، وتطبق الدنمارك والنمسا وهولندا وبلغاريا حظرا كاملا أو جزئيا على النقاب في الأماكن العام.