سويسرا تعلن إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة اليوم

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات الفنية التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وإيران، الجمعة، في منتجع بورجنستوك الجبلي، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى سويسرا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المحادثات التي كان من المقرر أن تجمع ممثلين عن واشنطن وطهران لن تُعقد في موعدها المحدد، دون تحديد موعد جديد لانطلاقها.

وجاء الإعلان السويسري عقب تأكيد البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الذي كان مقرراً أن يشارك في المباحثات المتعلقة بالخطوات المقبلة المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن قرار تأجيل الزيارة يعود إلى تعقيدات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات، مشيراً إلى أن الترتيبات النهائية الخاصة بالمحادثات الفنية لم تُستكمل بعد.

وأضاف المتحدث أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لن يتوجه إلى سويسرا وفق الجدول الزمني المعلن سابقاً، موضحاً أن الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بالمفاوضات ما زالت قيد الترتيب.

وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي على أهبة الاستعداد للمغادرة فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة، معرباً عن تطلعه إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن الجوانب اللوجستية المرتبطة بهذه المفاوضات اتسمت بالتعقيد منذ البداية، وهو ما جعل من الصعب تحديد مواعيد نهائية ثابتة أو التنبؤ بمسار الترتيبات المرتبطة بها.

ويأتي تأجيل هذه المحادثات في وقت تتابع فيه الأطراف المعنية جهودها لاستكمال المشاورات الفنية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اهتمام دولي بمآلات هذه المفاوضات وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية.