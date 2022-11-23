سويسرا تُؤكد دعمها لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، وفدًا دبلوماسيًا من جمهورية سويسرا، ضم كل من رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية ريا قيهرنغ، ومدير برنامج شمال إفريقيا في قسم السلام وحقوق الإنسان بالوزارة كيارا فوتيه، والمستشار الإنساني والتعاون في سفارة سويسرا لدى ليبيا جوناس غا.

وأكد الوفد في مستهل اللقاء، استمرار دعم بلادهم للمجلس الرئاسي، ولجهوده المبذولة لنجاح مشروع المصالحة الوطنية طريق استقرار ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية، والجهود التي تبذلها ليبيا للحد منها، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

كما تطرق اللقاء إلى ملف حقوق الإنسان والخطوات التي انخذتها ليبيا في هذا الشأن، حيث أكد الوفد على أن التعاون مع الجانب الليبي سيكون مثمر في مجال حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية باعتبارهما من الملفات المهمة التي يعمل عليهما.