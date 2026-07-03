سويسرا تُنهي حلم الجزائر في كأس العالم بثنائية نظيفة وتبلغ دور الـ16

ودّع المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم لكرة القدم بعد خسارته أمام منتخب سويسرا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي.سي بليس في فانكوفر، ضمن دور الـ32 من البطولة، الجمعة، بحسب ما أفادت به وكالات أنباء.

وافتتح المنتخب السويسري التسجيل مبكرًا عبر اللاعب بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز دان ندوي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح سويسرا.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب السويسري مشواره في البطولة، حيث يتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي، في مشاركته الثالثة عشرة في تاريخ كأس العالم، مع وصوله سابقًا إلى ربع النهائي في ثلاث مناسبات كان آخرها عام 1954.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السويسري في الدور المقبل الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا، التي ستقام فجر السبت، بحسب جدول البطولة.

في المقابل، أنهى المنتخب الجزائري مشاركته في البطولة بعد الاكتفاء بتجاوز دور المجموعات، ليكرر أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته، والذي تحقق في نسخة 2014، ويغادر المنافسات من دور الـ32.

بعد الخروج المونديالي.. رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع الجزائر

أعلن قائد منتخب الجزائر رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج “محاربي الصحراء” من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بهدفين دون رد.

وجاء إعلان محرز عقب نهاية المباراة، حيث قال في تصريح مقتضب:

“هذه كانت آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني”، ليضع بذلك حدا لمسيرة دولية طويلة امتدت لسنوات، كان خلالها أحد أبرز نجوم المنتخب الجزائري وقادته.

وخاض محرز مسيرة دولية طويلة مع “الخضر”، توج خلالها بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، وساهم في قيادة المنتخب الجزائري إلى عدة مشاركات قارية ودولية بارزة، كما يعد من أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب وثاني هدافيه عبر التاريخ، بخوضه 119 مباراة دولية.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه محرز مسيرته على مستوى الأندية، حيث يلعب حاليا في صفوف الأهلي السعودي، وسط ترقب لمستقبله خلال المرحلة المقبلة وإمكانية تغييرات في مشواره الاحترافي