سويسرا.. جبال الألب تتزين بلون الكهرمان

تزين قطاع من جبال الألب بلون الكهرمان مساء الجمعة، يرافقه عرض ضخم للألعاب النارية بمناسبة احتفال سويسرا بعيدها الوطني بأسلوب يواكب جائحة كوفيد-19 وقواعد التباعد الاجتماعي.

وجرى إشعال ما يزيد على 100 كيلوجرام من مسحوق المغنسيوم من أجل العرض الذي أقيم على سلاسل جبال “فيسيف ودون دو بيروك” في إقليم فاليز الجنوبي.

وعلى الرغم من أن العيد الوطني لسويسرا يحل في أول أغسطس، فإن الكثيرين يحتفلون به في الليلة السابقة. وتحتفل سويسرا في هذا اليوم بذكرى تأسيسها عام 1291.

وأضاء العرض مساحة 12 كيلومترا مربعا من الجبال وتسنت مشاهدته من علي بعد 20 كيلومترا

وقال منظم العرض ومدير شركة “جيماجين” لتنظيم المناسبات في مونترو جاك مورار بحسب مانقلت وكالة “مونت كارلو” الدولية قال: “الأمر أشبه بإضاءة 100 مليون شمعة على الجبال وهو ما يمنحها وهجا دافئا محببا”.

وأضاف “في المعتاد يشعل الكثير من الناس في أنحاء سويسرا ألعابا نارية للاحتفال بالعيد الوطني لكنهم لم يتمكنوا من ذلك هذا العام بسبب قواعد التباعد”.

وتجمع الآلاف في وادي “إيفولين ” عند سفح الجبال لمشاهدة العرض الذي استمر ثلاث دقائق وحافظوا على مسافة آمنة فيما بينهم.