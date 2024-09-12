سويسرا.. رجل يخنق زوجته ويطحنها في خلاط!

نقلت صحيفة “نيويورك بوست”، عن مسؤولين في سويسرا، “أن ممثلة سابقة في نهائيات مسابقة ملكة جمال سويسرا قُتلت خنقا وتم تقطيعها بوحشية على يد زوجها، الذي قام لاحقا بـطحنها بالخلاط”.

وبحسب الصحيفة، “وتم العثور على “كريستينا جوكسيموفيتش” البالغة من العمر 38 عاما، قتولة بمنزلها في بينينجن، بالقرب من مدينة بازل في سويسرا، ليلة 13 فبراير الماضي، وألقي القبض على زوجها توماس، البالغ من العمر41 عاما في اليوم التالي”.

ووفق الصحيفة، “اعترف الزوج بأنه قتل زوجته، ووفقا لتقرير التشريح، قام بتقطيع الجثة باستخدام منشار كهربائي وسكين ومقص حديقة، وطحن بعض القطع في خلاط كهربائي وأذاب البعض الآخر في محلول كيميائي في غرفة الغسيل”.

وقال ممثلو الادعاء، إن “توماس” أظهر “مستوى ملحوظا من الطاقة الإجرامية ونقص التعاطف والدم البارد بعد قتل زوجته، وكشف الادعاء أيضا أنه خنق زوجته من قبل، حيث قال صديق سابق للضحية، إن الزوج أمسكها ذات مرة من رقبتها وضرب رأسها بالحائط”.

هذا وتوجت “جوكسيموفيتش” بلقب ملكة جمال شمال غرب سويسرا، وفي عام 2007 وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال سويسرا، بحسب موقع “20 مينوتن”.